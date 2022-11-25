Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 9 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.
9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Eskil Belediyespor-Develigücü: Hasan Can Tamtekin
Sincan Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Eray Eşmekaya
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Mucurgücüspor: Sedef Altuntepe
Kırıkkale Yahşihanspor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt
Hacılar Erciyesspor-Yozgat 1959 FK: Turhan Beyke
Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Osman Köksaldı
Osmancık Belediyespor-Başkent Şafakspor: İrfan Çağrı Baş
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