Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 9 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Eskil Belediyespor-Develigücü: Hasan Can Tamtekin

Sincan Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Eray Eşmekaya

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Mucurgücüspor: Sedef Altuntepe

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Kırıkkale Yahşihanspor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt

Hacılar Erciyesspor-Yozgat 1959 FK: Turhan Beyke

Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Osman Köksaldı

Osmancık Belediyespor-Başkent Şafakspor: İrfan Çağrı Baş