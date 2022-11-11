7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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