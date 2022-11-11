Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.
7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Yozgatspor 1959-Talasgücü Belediyespor: Cem Alpay
Sincan Belediyespor-Başkent Şafakspor: Abbas Onay
Osmancık Belediyespor-Develigücü: Turan Çakıl
Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokya: Yunus Emre Bulut
Yahşihanspor-Mucurgücü: Halil İbrahim Balsatan
Niğde Belediyespor-Ankara TKİspor: Yahya Yenen
Eskil Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Ege Tünak
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