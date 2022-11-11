Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Yozgatspor 1959-Talasgücü Belediyespor: Cem Alpay

Sincan Belediyespor-Başkent Şafakspor: Abbas Onay

D. Mehmet Doğan: "Tarihsiz şehirler talihsiz şehirlerdir" D. Mehmet Doğan: "Tarihsiz şehirler talihsiz şehirlerdir"

Osmancık Belediyespor-Develigücü: Turan Çakıl

Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokya: Yunus Emre Bulut

Yahşihanspor-Mucurgücü: Halil İbrahim Balsatan

Niğde Belediyespor-Ankara TKİspor: Yahya Yenen

Eskil Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Ege Tünak