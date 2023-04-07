Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’dan yapılan açıklamaya göre; Sincan Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçını Ordu bölgesinden Ümit Gürsoy, Osmancık Belediyespor-Talasgücü Belediyespor maçını Samsun bölgesinden Cihat Sizer yönetecek.

9 Nisan Pazar günü oynanacak 6 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Sincan Belediyespor - Hacılar Erciyesspor: Ümit Gürsoy

Osmancık Bel.spor - Talasgücü Bel.spor: Cihat Sizer

Yozgat Bozokspor - Suvermez Kapadokya: Mert Dudar

Develigücü - Ankara TKİspor: Fırat Kaçmaz

Eskil Belediyespor - Niğde Belediyespor: Mehmet Çelebi

Kırıkkale Yahşihanspor - Yozgat 1959 FK: İbrahim Güner