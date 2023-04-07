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9 Nisan Pazar günü oynanacak 6 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’dan yapılan açıklamaya göre; Sincan Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçını Ordu bölgesinden Ümit Gürsoy, Osmancık Belediyespor-Talasgücü Belediyespor maçını Samsun bölgesinden Cihat Sizer yönetecek.

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