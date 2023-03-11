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Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Develigücü-Sincan Belediyespor maçını Güney Güneylioğlu yönetecek. Suvermez Kapadokya-Talasgücü Belediyespor maçında ise Mehmet Balbay düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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