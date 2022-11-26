25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Balçova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM), şiddete karşı bir farkındalık eylemi düzenledi. Balçovalı Kadınlar ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı eylemde Başkan Fatma Çalkaya “Şiddet durana kadar sesimizi yükselteceğiz” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Balçova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM), şiddete karşı bir farkındalık eylemi düzenledi. Balçovalı Kadınlar ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı eylemde Başkan Fatma Çalkaya “Şiddet durana kadar sesimizi yükselteceğiz” dedi.

Tüm dünyada 25 Kasım tarihinde çeşitli etkinlikler ve farkındalık eylemleri yapılan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Balçovalı Kadınlar da şiddete dur dedi. Balçova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen eylem Balçova Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Balçovalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği eylemde ilk olarak kadına karşı şiddet eylemleri hakkında bilgi verilmesi ve şiddete karşı toplumun tüm kesimleri tarafından alınması gereken önlemlerin anlatıldı. Eyleme katılan kadınlar Başkan Fatma Çalkaya ve YÜKAM Müdürü Prof.Dr. Huriye Toker ile birlikte hazırlanan panoya boyalı ellerini basarak Şiddete Karşı mesaj verdi.

Bilgilendirmenin kadına şiddete karşı mücadelenin bir gün değil 365 gün olması gerektiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Kadınlar ekonomik alanda, siyasal alanda güçlü olursa şiddet o kadar çabuk biter. Özellikle siyaset alanında çok güçlü olmamız gerekiyor. Kadınlarla ilgili yasalara kadınlar kendileri imza atmalıdır. Biz yerel anlamda Balçova’da bunu gerçekleştiriyoruz. 2004 yılından bu yana semtevlerimiz ile başlattığımız kadın harekatını yasal anlamda güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için 2019 stratejik planımıza ’Kadın’ başlığını koyduk. Bu ay da Yerel Eşitlik Eylem Planımızı bitirdik ve meclisimizden geçireceğiz. Kısacası biz şiddetsiz bir toplum oluşuncaya kadar sesimizi hep yükseltip mücadele edeceğiz” diye konuştu.