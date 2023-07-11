Yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi tarafından açılan ücretsiz yaz okulları, bu yılda çocuklara sunduğu birbirinden güzel aktivitelerle başladı.

Okul dönemi boyunca yorulan çocukların güzel bir tatil geçirmesi için her yıl farklı etkinlikler düzenleyen Balçova Belediyesi, bu yıl da yaz okulları ile çocuklara güzel bir tatil imkanı sunuyor. Yaz boyunca devam edecek etkinlikler çerçevesinde Balçovalı çocuklar; sinemaya, yüzme kursuna, Karşıyaka Belediyesi Dinazor Müzesine ve Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezine götürülüyor. Yaz boyunca hem spor okullarının hem de yaz okullarının çocuklara hizmet verdiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Özellikle ailesinin durumlarından dolayı tatile gidemeyen veya bu etkinliklere katılamayan çocuklarımıza imkan sunmak istedik. Her çocuğun hayatın tüm imkanlarından faydalanması için tüm gücümüzü seferber edeceğiz” dedi.