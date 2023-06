Balçova Belediyesi’nin ücretsiz spor okulları bahar dönemi eğitimleri, kursiyerlerin sundukları gösteriler ile son buldu. Çocuk, genç, yaşlı birçok vatandaşın hazırladığı gösteriler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Balçova Belediyesi’nin "7’den 70’e herkese ücretsiz spor" sloganıyla, her yıl binlerce kişiye verdiği spor hizmetine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl da basketbol, futbol, voleybol, aerobik, cimnastik ve anne-çocuk cimnastiği kurslarına katılan her yaştan Balçovalı, unutulmaz bir yıl sonu gösterisi hazırladı. Sporcuların ailelerinden oluşan kalabalık izleyici topluluğu, tüm sporcuların gösterilerini hayranlıkla izledi. Gösterilerin ardından Belediye Meclis Üyesi Yalçın Karayılan ve spor okulu öğretmenleri, sporculara katılım belgelerini verdi.