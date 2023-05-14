Balçova Belediyesi Spor Müdürlüğü, Engelliler Haftası nedeniyle özel gençlerin katıldığı futbol ve basketbol müsabakaları düzenledi. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın da katıldığı basketbol maçında kazanan sevgi ve dostluk oldu.

Balçova Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde özel bir müsabaka düzenledi. Zihinsel ve mental rahatsızlıkları bulunan gençler ile spor öğretmenlerinin karma takımlar halinde yaptığı maçlara Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya da katıldı. Gençlerin ailelerinin de izlediği basketbol ve futbol maçlarının sonunda ise kazanan sevgi ve dostluk oldu.

Engelli gençlerin hayata tutunmaları için sürekli aktiviteler yaptıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Balçova’da artık engel kavramını kabul etmiyoruz; çünkü tüm bu yapay engelleri dayanışma ile aşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal hayata tutunmaları için yıl boyunca etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimiz fırsat verilince bütün engelleri aşabildiklerini bizlere her seferinde gösteriyorlar. Onların mutluluğu ve başarıları için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.