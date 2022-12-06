Balçova Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği güne denk gelen aralık ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Balçova Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği güne denk gelen aralık ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Balçova Belediyesi, 2019 yılında stratejik planında yer verdiği, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) çerçevesinde hazırlanması ve uygulanması gereken Balçova Yerel Eşitlik Eylem Planının (YEEP) çalışmalarını tamamladı. Eylem planı, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği güne denk gelen aralık ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Eylem planında; herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanması, mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerel yönetim hizmetlerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması için stratejik bir çalışma olarak izlenmesi gereken yol haritası yer alıyor.

Balçova Belediyesinin süreç içinde yaptığı çalışmaları anlatan Meclis Başkan Vekili Yeşim Barş, “Belediyemiz eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışıyla 2004’ten bu yana kadın mücadelesini hep ileriye götüren bir anlayışla yönetilmiştir. Semt evleri ile başlayan kadın kooperatifleri ile devam eden bu süreçte; 2019 yılından sonra Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonumuzu kurduk, ardından Kadın Danışma Merkezimizi açtık, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Acil Yardım Hattı Protokolünü imzaladık. Şimdi de bu çalışmaları daha ileriye götürmek ve çalışmalarımızı daha kurumsal hale getirmek için Yerel Eşitlik Eylem Planımızı hazırladık” diye konuştu.

Öte yandan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kadın erkek eşitliğine ilişkin çalışmalara 2019 stratejik planında yer vermiş, bu plan çerçevesinde belediye içerisinde ve yönetimin kurumsallaşması için kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri ile de çeşitli çalışmalar yapılmıştı.