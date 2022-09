Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanın verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yaşayan gaziler onuruna bir yemek düzenledi.

Ulu Önder Atatürk’e Gazilik unvanı verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Balçova’da da bir dizi etkinlikle kutlandı. Balçova’daki gaziler ve aileleri onuruna bir yemek veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve belediye meclis üyeleri ile birlikte davete katılan konuklarıyla tek tek sohbet etti. Gaziler Günü’nün tarihi hakkında bilgi veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, “Biz Balçova’da yaşayan gaziler olarak böyle etkinliklerde bir araya gelmekten çok mutlu oluyoruz. Bu nedenle yıllardır bizi yalnız bırakmayan başkanımıza çok teşekkür ederiz” diyerek Başkan Çalkaya’ya çiçek verdi.

"Sizlerin her sıkıntısı bizlerin de sıkıntısıdır"

Gazilerin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Önce bir belediye başkanı olarak, sonra da sizlerin bir kızı ve kardeşi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz, Balçova’da yaşayan herkesi ailemiz olarak görüyoruz. Ancak bu büyük ailede gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yeri bizim için her zaman özeldir. Çünkü sizler bizim yaşadığımız toprak parçasının vatan olması için canlarını siper etmiş çok özel insanlarsınız. Burada toplanmamızın nedeni bu hafta Gaziler Günü’nün kutlanacak olmasıdır. Ancak biz; ailemizin en kıymetli üyeleri olan gazilerimizi sadece bir gün hatırlamıyoruz. Balçova Belediyesinin en küçük personelinden belediye meclis üyesine ve belediye başkanına yılın her günü 24 saat sizlerin emrindedir. Sizlerin her sıkıntısı bizlerin de sıkıntısıdır. O sıkıntıları çözmek için elimizdeki maddi ve manevi her imkânı sonuna kadar kullanmayı bu ülkenin bağımsızlığını borçlu olduğumuz sizler için kullanmaya hazırız” dedi.