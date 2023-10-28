Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından, bu yıl 10. düzenlenen Cumhuriyet’in Çocukları Tenis Turnuvasının geliri olan 350 bin TL ile Balçova’da eğitim gören üniversite öğrencisi kız çocuklarına yurt desteği sağlanacak.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl 10. düzenlenen turnuvaya, tek ve çiftler olmak üzere 19 ayrı kategoride toplam 596 sporcu gönüllü destekçi olmak için katıldı. Kıyasıya maçların oynandığı turnuvadan elde edilen 350 bin TL’lik gelirin tamamının, üniversite yurtlarında kalan kız öğrencilere eğitim desteği olarak aktarılacağı öğrenildi.

Sponsorlara ve katılımcılara plaketlerin verildiği törende bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı bir etkinlik için buluştuk. Gönül isterdi ki bu turnuvayı öğrencilerimizin barınma sorunu için değil de daha bilimsel amaçlı kullanımlar için yapalım; ama ne yazık ki ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin ciddi bir barınma problemi var, yemek problemi var. İlkokula giden çocuklarımızın beslenme problemi var. Bu ve benzeri zorluklardan dolayı siz kıymetli sporcularımızın verdiği desteğin çok hayati bir önemi var" dedi.

Başkan Çalkaya ile birlikte sporculara madalyalarını veren Ege Tenis Veteran Derneği Başkanı Umut Oruç ise “Biz 10 yıldır bu güzel birliktelik için buluşuyoruz ve her yıl sağladığımız destek biraz daha artıyor. Destek verdiğimiz her kız çocuğumuz bu ülkenin geleceğinin çimentosudur” şeklinde konuştu.