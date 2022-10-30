Balçova Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kortejinde binlerce vatandaş marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü. Muhteşem yürüyüşün ardından Gurup Gündoğarken ve Anıl Yülek’in verdiği konserde Balçovalılar, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Balçova Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kortejinde binlerce vatandaş marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü. Muhteşem yürüyüşün ardından Gurup Gündoğarken ve Anıl Yülek’in verdiği konserde Balçovalılar, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Balçova’da ulusal bayramların coşkuyla kutlanması geleneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılında da bozulmadı. Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen korteje binlerce Balçovalı vatandaş katıldı. Ata ve Sakarya Caddeleri boyunca 190 metre uzunluktaki Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan vatandaşlar, bir yandan da marşlar söyledi. Korteji balkonlarından izleyenler de Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın öncülük ettiği korteji alkış ve çiçeklerle selamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesine kadar yürüyen vatandaşlar burada da Gurup Gündoğarken ve Anıl Yülek’in verdiği konser ile cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Konserin sonunda sanatçılar ile birlikte sahneye çıkarak Balçovalıların bayramını kutlayan ve Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyen Başkan Fatma Çalkaya, “Bugünü sadece kutlamakla kalmayacağız. Cumhuriyeti yaşayacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyeti çocuklarımıza daha güçlü bir şekilde emanet edeceğiz” dedi.