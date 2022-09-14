Eğitim kurumlarına desteğe devam eden Balçova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kıyafet ve kırtasiye giderlerini de karşılıyor. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bizim uyguladığımız sistemde, çocuklar ailelerinin bu yardımı aldığını bilmiyor. Normal bir mağazaya gidip alışverişini yapıyor" dedi.

Eğitim kurumlarına desteğe devam eden Balçova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kıyafet ve kırtasiye giderlerini de karşılıyor. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bizim uyguladığımız sistemde, çocuklar ailelerinin bu yardımı aldığını bilmiyor. Normal bir mağazaya gidip alışverişini yapıyor" dedi.

Balçova Belediyesi, okul çağında çocuğu bulunan ailelere destek veriyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kıyafet ve kırtasiye giderleri, Balçova Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu desteğin en önemli özelliği ise çocukların verilen yardımdan haberlerinin olmaması. Çocuklar birçok çeşidin olduğu mağazadan istedikleri ürünleri alabiliyor.

Çocuklar, ailelerinin yardım aldığını bilmiyor

Sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bu yıl yaklaşık bin 500 çocuğumuzun okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bizim uyguladığımız sistemde, çocuklar ailelerinin bu yardımı aldığını bilmiyor. Normal bir mağazaya gidip alışverişini yapıyor. Ürün çeşitliliğini de sağlayarak tek tip bir görüntünün oluşmamasını sağlıyoruz. Bu konuda meclis üyelerimizin de desteği ile Balçova Belediyesi olarak ailelerimizin yanında oluyoruz” diye konuştu.