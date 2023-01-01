Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, dostluğu ve yardımlaşmayı artırmak adına yaptıkları ev ziyaretleri geleneğini bu yıl da bozmayarak yeni yılın gelişini hemşehrileriyle birlikte kutladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, dostluğu ve yardımlaşmayı artırmak adına yaptıkları ev ziyaretleri geleneğini bu yıl da bozmayarak yeni yılın gelişini hemşehrileriyle birlikte kutladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya, yılbaşı akşamında yakınlarından uzak, sağlık sorunları yaşayan veya çocuklarına tek başına bakmak zorunda olan vatandaşların evlerine konuk oldu. Yıllardır dostluğu ve yardımlaşmayı artırmak adına yaptıkları ev ziyaretleri geleneğini bu yıl da bozmayan Çalkaya Ailesi, öğle saatlerinde başladıkları ziyaretlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Başkan Çalkaya ve eşi, bu süre zarfında 14 evi ziyaret ederek evlerine gittiği vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi. Yılbaşına girerken Çalkaya Ailesi’ni ağırlayan vatandaşlar, bu ziyaretle ayrı bir heyecan yaşadı.

Semtevleri tarafından önceden belirlenen ve hediyeleri alınan evlerde farklı hayat hikayeler ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Yeni yılda tüm dünya yeni umutlar yaşarken biz de ailemizin birer ferdi olarak gördüğümüz hemşerilerimiz ile umutlarımızı paylaşıyoruz. Manevi duyguların da maddiyat gibi paylaşıldıkça arttığına inanıyoruz. Biz yeni yıla girerken vatandaşlarımızla birlikte bu duyguları paylaşıyoruz. Onların dertlerinden bir nebze olsun uzaklaşması, çocukların bir tebessümü dünyalara bedel. 2023 yılında ülkemizin çok güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Çocukların hep güldüğü, hastaların şifa bulduğu bir yıl olmasını tüm kalbimle diliyorum" diye konuştu.