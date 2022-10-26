Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından imzalandı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından imzalandı.

Kadınlara yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarının yanında, kadın-erkek eşitliği için Türkiye’de örnek uygulamalara imza atan Balçova Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını imzaladı.

Ekim ayı meclis toplantısında, tüm partilerin oy birliği ile alınan karardan sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CEMR Belgesini imzaladı.

Kadın belediye meclis üyeleri ile birlikte katıldığı toplantıda, Balçova’da kadınların hayatın her alanında söz sahibi olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz kadın erkek eşitliğini uzun süredir hizmetlerimizde ana fikir olarak uygulayan bir belediyeyiz; ancak bu hizmetlerin hem sürdürülebilir olması hem de kurumsallaşması için bazı Avrupa standartlarının olması gerekiyor. Umarım en kısa sürede hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini uygulayan bir ülke oluruz” dedi.

Balçova’da hayata geçirilecek tüm faaliyetlerde, kadın erkek eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulmasını özetleyen bir sunumun da yapıldığı toplantıda sivil toplum örgütleri de, kadın erkek eşitliği alanında yapılacak çalışmalarda aktif olarak görev almak istediklerini ifade etti.