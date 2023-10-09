Güçlendirme projesi tamamlanan Balcalı Hastanesi’nde çalışmalar başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kolonlarında yorgunluk tespit edilince tahliye edilen Balcalı Hastanesi’nde güçlendirme çalışmaları başladı.

Konuyla ilgili Balcalı Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geniş olarak yapılan analizler ve çalışmalar sonucu güçlendirme projesi tamamlanan Balcalı Hastanesi’nin poliklinik güçlendirme çalışmaları aktif olarak başladı. Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Balcalı Hastanesi B Blokla ilgili güçlendirme projesi Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edildi. Kabul ve onay işlemini müteakip güçlendirme ihalesi yapılacak. A Blokla ilgili tüm analiz ve tahkik sonuçları tamamlanmış olup güçlendirme projesi hazırlanıyor.”

Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz de 1 Şubat ile 9 Ekim tarihleri arasında 289 bin 99 poliklinik başvurusu ve 17 bin 222 yatan hastanın olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gündüz, Balcalı Hastanesi’nde 43 poliklinik, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ise 9 polikliniklerinin bulunduğunu ve toplamda 52 poliklinik ile hizmet verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Balcalı Hastanesi’nde 290, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ise 214 olmak üzere toplamda 504 yatakla 306 bin 321 hastanın taleplerine yanıt verdiklerini belirtti.

Başhekim Prof. Dr. Gündüz, Balcalı Hastanesi Poliklinikler, A ve B bloklarındaki güçlendirme çalışmaları tamamlandığında tam kapasite ile Adana ve tüm bölgeye hizmet verileceğini ifade etti.