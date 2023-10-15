Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi’nde yangında zarar gören 19’uncu yüzyıldan kalma metruk binayı aslına uygun restore ederek, kente kazandırdı. Tescilli bina ‘Devlet Konuk Evi’ olarak Antalya’ya hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği ile yaptığı protokole uygun olarak Balbey Mahallesi içinde yer alan ve 2018 yılında çıkan yangında zarar görerek metruk hale gelmiş tarihi yapı için başlattığı restore çalışmasını tamamladı. Balbey Mahallesi’nin cazibesini arttıracak tescilli bina ‘Devlet Konuk Evi’ olarak Antalya’ya hizmet verecek.

Aslına uygun şekilde yenilendi

Tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilerek, yeniden hayat buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangın sonrası sadece dört duvarı kalan metruk binada titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde yapının yangından zarar gören üst katında bulunan ahşap yapılar temizlendi. Yapının taş olan kısımlarında sağlamlaştırma işlemleri yapıldı sonra ahşap karkas sistemi oluşturuldu.

Antalya valiliğine devredilecek

Binada güçlendirme çalışması yapıldı, depreme dayanaklı ilave mantolama işlemi uygulandı. Yangında binadaki ahşap öğelerin hepsi zarar görüp kullanılmaz hale geldiği için yeniden imal edildi. Ahşap merdiven, kapılar, çatı, saçaklar ve cumba gibi mimari öğeler aslına uygun şekilde yapıldı. Zemin kısmındaki karo mozaiklerin bir kısmı yangın sonrası muhafaza edilerek temizlendi ve aslına uygun şekilde yeniden imal edilerek döşendi. Ekiplerin son olarak çevre ve peyzaj düzenlemesiyle tamamlanacağı çalışmalar sonrasında protokol gereği Antalya Valiliği’ne teslim edilecek.