Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırılan binaların yıkımı yapıldı. Proje tamamlandığında kent merkezinde yeni bir cazibe merkezi oluşacak.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Balbey Mahallesi’nde kamusallaştırma süreçleri tamamlandı. 15 Mart 2024’te Başkan Böcek’in temelini attığı yenileme projesinde, kamulaştırmanın tamamlanmasıyla projeye engel yapıların yıkımı yapıldı. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE AŞ tarafından uygulanan proje, 22 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yer alarak 500 milyon TL’ye mal olacak. Antalya’nın en eski mahallelerinden birisi olan Balbey yenileme çalışmalarıyla şehrin kalbinde yeni cazibe alanları oluşturacak.

Yenileme projesinden mahalle sakinleri olarak memnun olduklarını belirten Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, “Mahallemize 40 yıldır kazma vurulmamıştı. Herkes muhtarım burasının hali ne, ne zaman çalışmalar başlayacak diye soruyordu. Bazı mahalle sakinlerimizin de şüphesi vardı. Bazı binaların projeye engel olma durumu vardı. Gerekli kamulaştırmanın projenin önünde engeller kalktı. Artık çalışmalar hızla devam edecek. Etap etap güzel projenin güzellikleri mahallemizin iç kesimlerine doğru gidecek. Balbey hak ettiği değeri böylelikle görecek” dedi.