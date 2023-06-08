Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi’nin yeniden cazibe merkezi olması noktasında 19’uncu yüzyıldan kalma metruk bir binada başlattığı restorasyon çalışmasını sürdürüyor. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelinirken, tescilli bina çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ‘Devlet Konuk Evi’ olarak yeniden kente kazandırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın tarihine sahip çıkıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın surlar dışında kalan ilk mahallelerinden biri olan Balbey Mahallesi’nde bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da metruk binaları restore ederek, yeniden kente kazandırıyor. Balbey Mahallesi’nde 2018 yılında çıkan bir yangın sonucu büyük oranda zarar gören 19. Yüzyıl’dan kalma metruk bir bina Antalya Valiliği ile yapılan bir protokol ile restore edilerek ‘Devlet Konuk Evi’ olarak Antalya’ya kazandırılacak.

Titiz bir çalışma yürütülüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar da inşaat çalışması büyük oranda tamamlandı. Tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilerek, yeniden hayat bulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin de restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

İnşaat çalışmalarında sona gelindi

Temuçin, restore edilen tescilli binanın daha önce yangında yıkıldığını belirterek, “Balbey Mahallesi’nde bulunan bu binamız tescilli bir yapıdır. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan almış olduğumuz onaylar doğrultusunda inşaat çalışmalarını hızla tamamlıyoruz. Ağustos ayı sonunda inşaat faaliyetlerimiz tamamlanacak. Balbey Mahallesi şehrin merkezinde el atılması gereken çok önemli bir yer. Muhittin Başkanımız göreve geldiğinde çalışmaları hızlandırdı” dedi.

Eski cazibesine kavuşacak

Geçmiş yıllarda Balbey Mahallesi’nde güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Fen İşleri Daire Başkanı Temuçin, “Büyükşehir Belediyesi olarak Balbey Mahallesi’nde aynı zamanda kentsel dönüşüm projesi yürütürken bir yandan da metruk binayı restore ediyoruz. İnşaat çalışmasının tamamlanmasıyla Balbey’in eski cazibesini arttıracağız. Bu inşaatın maliyeti yaklaşık 14 milyon 500 bin TL olacak. Antalya Valiliği ile yapmış olduğumuz protokol ile binayı teslim edeceğiz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri çok mutlu

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da restarosyan çalışmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok sıkıntılı bir binaydı. Binada madde bağımlıları kalıyordu. Yangında zarar gördü. Binanın şimdiki halini görünce çocukluğumu hatırlıyorum. Binanın aynısı yapıldı. Bu binanın ‘Devlet Konuk Evi’ olması da mahallemizin güvenlik sıkıntısı açısından da çok iyi olacak. Bina eski kimliğine kavuştu, mahallemize değer katacak. Merakla açılacağını günü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Figen Bozlak da eskiden bu binanın önünden geçemediklerini belirterek, şu an çok güzel olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.