Erzincan’da balataları yanan kimyasal madde yüklü tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Erzincan’da balataları yanan kimyasal madde yüklü tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolu Heybeli köyü mevkiinde kimyasal madde yüklü tırın Sakaltutan Geçidinden aşağı inerken balatalarının ısınması sonucunda lastikleri yandı. Durum tır şoförü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye yakın bulunan Çukurkuyu müfrezesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Merkezde bulunan ekipler ise ihbarda bulunan numara ile temasa geçerek tırda bulunan maddenin UN kodunun tespitini yaptı ve müdahale şekli bölgeye sevk edilen ekiplere bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, lastikte çıkan yangını tırın yüküne sıçramadan durdurarak balatalara müdahalede bulundu. Tırda çıkan yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışma gerçekleştirildi.