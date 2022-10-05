Göçmen kuşların geçiş güzergahındaki Denizli’de, arı kuşları kovan sahalarını talan etti. Yaklaşık 1 ay Denizli’de konaklayan arı kuşları, yüzlerce arıyı yiyerek beslendi. Korkudan kovandan çıkamayan arılar bal üretimi yapamayınca kovanlar boş kaldı.

Göçmen kuşların geçiş güzergahındaki Denizli’de, arı kuşları kovan sahalarını talan etti. Yaklaşık 1 ay Denizli’de konaklayan arı kuşları, yüzlerce arıyı yiyerek beslendi. Korkudan kovandan çıkamayan arılar bal üretimi yapamayınca kovanlar boş kaldı.

Denizli’de bal arılarına büyük zarar veren göçmen arı kuşları, kentte bal üretiminin 1ay boyunca sıfırlanmasına sebep oldu. Bal arılarının göğüs kısımlarını yiyerek beslenen, doyduktan sonra da keyfi olarak bal arısı öldürmeye devam eden arı kuşları nedeniyle arılar kovanlarından çıkamadı, bal ve bal ürünleri üretimi yapamadı. Arı kuşu korkusundan aç kalmamak için kovandaki balı yiyerek beslenen arılar il genelinde bal üretiminin sıfırlanmasına neden oldu.

Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak, 200 -300’erli sürüler halinde gezen göçmen arı kuşlarının 1 ay boyunca Denizli’de kaldıklarını söyledi. Bir arı kuşunun günde 70-80 bal arısı yediğini, karnını doyuran arı kuşlarının bal arılarının keyfi olarak öldürmeye devam ettiğini belirten Birlik Başkanı Nihat Çomak, “Arı kuşu arıyla beslenen bir kuş türüdür. İlimizde yoğun olarak konaklamaktadır. Özellikle Ağustos 15’inden sonra arı sahalarına yoğun olarak sürüler halinde arı kuşlarının geldiği, kovandan çıkan arıları parçaladığı ve göğüs kısmayla beslendiği görülmektedir. Bir arı kuşu günlük 70-80 arı ile beslenir. Ondan sonrada keyif almak için bizim arıları öldürdüğü görülmektedir. Esas büyük zararı da arı kuşunun olduğu bölgelerde kovandaki arıların kovandan çıkmadığı bal toplamadığı su içmek için kovandan çıkmadığını görmekteyiz. Bu sürü halinde gezen arı kuşları Eylül ayının 15 inden sonra ilimizi terk etmektedir. Bir ay ilimizde konaklayan kuşlar ilimiz arıcılık sektörüne büyük zarar vermektedir. İlimizde konaklayan arı kuşları bir aylık dönemde bal ve diğer arı ürünleri üretimiz sıfırlanıyor. Kovandan dışarıya çıkış olmadığı için arılarımız kovan içindeki balla besleniyor. Kovandan çıkamayan arılan bal ve bal ürünleri üretemediği için üretimimiz sıfırlanmaktadır” dedi.