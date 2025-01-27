Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Nüvenest adını verdikleri, incir arılarının çoğalmasını destekleyen ürün ve hizmet sistemi projeleriyle uluslararası IDA Tasarım Ödülleri kapsamında Altın Ödül sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Buse Kızılkaya, Canan Oktay ve Elifsu Celep, Nüvenest projesi ile tasarım dünyasında önemli bir role sahip uluslararası bir platform olan IDA Tasarım Ödülleri’nde “Eko/Yeşil Tasarım Sürdürülebilir Gıda Üretimi” kategorisinde Altın Ödül kazandı. Tarım ve biyoçeşitliliği desteklemek ve yerel ekonomiye katkıda bulunmak üzere geliştirilmiş bir ürün-hizmet tasarımı projesi olan Nüvenest kapsamında İncir Arısı Modülü tasarlandı. İncir arılarını kendine çeken bu sistem, kimyasal kullanımını azaltırken doğal süreçler yoluyla ekosistemlerin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Bal peteği formundan ilham alınarak tasarlanan yapısı, farklı arazilerde kolay kurulum ve yüksek verimlilik sağlıyor. Endüstriyel Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ozan Avcı ve Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Egemen Tamcı rehberliğinde geliştirilen proje, tarımsal sürdürülebilirlik ve ekosistem desteği konularında yenilikçi bir çözüm ortaya koyarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor

Proje içeriğinde modülde yer alan incir lifleri ve lavanta, yerel çiftçilerden temin edilerek kadınlar tarafından işleniyor ve bu süreç istihdam olanakları sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyor. Modüle entegre edilen kuş yemleme alanları ise tohum yayılımını teşvik ederek daha sağlıklı ekosistemlerin oluşmasına olanak tanıyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyerek uzun vadede çevresel ve ekonomik faydalar sunuyor.

Kiralama tabanlı bir ürün-hizmet olarak tasarlanan İncir Arısı Modülü’nün kiralama süresi sonunda, içindeki incir liflerinin dairesel bir sistemle yeniden işlenmesiyle tekrar kullanıma hazırlanması amaçlanıyor. Bu süreç hem çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur hem de çalışanlara istihdam sağlıyor.

“Uluslararası saygıunlık kazandıracak”

Nüvenest proje ekibindeki başarılı Yaşar Üniversitesi öğrencileri, “Endüstriyel tasarım öğrencileri olarak Nüvenest projesiyle kazandığımız IDA Design Awards Gold Ödülü’nün bizlere uluslararası platformda büyük bir prestij kazandıracağını düşünüyoruz. Ürün ve hizmet tasarımını birleştiren bu proje, yalnızca tasarım anlayışımızın gücünü göstermekle kalmayıp aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da şekillendirdi. IDA Design Awards, bizlere farklı disiplinlerden tasarımcılarla tanışma ve profesyonel ağımızı genişletme fırsatı sunacak. Bu başarı, yüksek lisans ve kariyer hayatımız için yeni kapılar açarken, aldığımız eğitimin değerini bir kez daha kanıtladı. Bu önemli kilometre taşını, bizlere rehberlik eden Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretmenlerimize ve onların yönlendirmelerine borçluyuz” dedi.