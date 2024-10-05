Erzincan’da kurulacak olan bal paketleme tesisi için imzalar atıldı.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen protokol törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Vali Yardımcısı /İl Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve protokol üyeleri katıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği’nin kuracağı bal paketleme tesisinde kullanılmak üzere 17 kalem makine ve ekipmanın teslimi dolayısıyla protokol imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan balının kalitesinin ülke genelinde bilindiğini ifade ederek kurulacak olan tesis ile üretilen balın paketlenerek pazarlara sunulacağını söyledi. Tesisin kurulmasında birçok kişinin büyük emeğinin olduğunu kaydeden Aydoğdu, emeği geçenlere teşekkür etti.