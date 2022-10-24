Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor ligin 4.haftasını galibiyetle kapattı. Sarı lacivertliler Kırşehir’de oynadığı maçta Mucurgücü’nü Bora Barlas ve Yusuf Karaboğa’nın golleri ile yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Hacılar Erciyesspor deplasmanda oynadığı maçta Mucurgücü’nü 2-0 mağlup etti.

Bamya gram altın ile yarışıyor

Bamya gram altın ile yarışıyor

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