BAL Ligi 9. Grup 7. hafta maçında Yıldızspor sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 3-2 mağlup etti.

BAL Ligi 9. Grup 7. hafta maçında Yıldızspor sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta yer alan Yıldızspor, 7. hafta mücadelesinde Denizli ekibi Kızılcabölükspor’u konuk etti. Üçer puana sahip iki takımın karşılşaması ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk dakikalarında gol perdesini açan Yıldızspor, 1-0 öne geçerken ilk yarıda kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Maçın sonlarına doğru rakip takımın attığı gol ile ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya daha baskılı bir şekilde başlayan Kızılcabölükspor ise bulduğu gol ile üstünlüğü eline aldı. 2-1 yenik duruma düşmesine rağmen maçı bırakmayan Yıldızspor, 55’inci dakikada oyuna giren Çağlar’ın, biri penaltıdan olmak üzere 14 dakika arayla attığı 2 gol ile maçı 3-2 kazandı.

Stat: Adnan Menderes Stadyumu

Hakemler: Kemal Ögen *, Burak Yanardağ *, Ufuk Çelebi **

Yıldızspor: Kaan *, Fatih *, Mehmet *, Mahsum ** (Dk 84 Arda ), Emirhan ** (Dk 84 Mustafa Doğan ), Ferit ** (Dk 55 Bartu *), Furkan *, Mohamad ** (Dk 46 Yıldıray *), Ömercan *, Kadir * (Dk 55 Çağlar *), Serkan *

Kızılcabölükspor: Osman *, Hasan *, Hüseyin *, Baran Okutan *, Ahmet *, Kadir * (Dk 90 Ahmet ?), Mehmet *, Ersin *, Mustafa *, Baran Karpuz * (Dk 90 Yusuf ?), Samet *

Sarı kartlar: Ömercan, Mehmet, Yıldıray, Fatih (Yıldızspor), Samet, Baran Okutan, Baran Karpuz, Mustafa, Ahmet (Kızılcabölükspor)

Goller: Dk. 9 Emirhan, Dk. 60 (P) ve 69 Çağlar (Yıldızspor), Dk. 44 Mustafa, Dk. 50 Ahmet (Kızılcabölükspor)