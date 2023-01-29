Yeşilyurt Belediyespor’un baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada, 26 Dk Doğancan, 49 Dk Sefa, 55 Dk Ahmet ve 70. Dakikada Erhan golleri kaydetti.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL), Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatya İdmanyurduspor ile Yeşiltepe 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Abidin Yıldırım, Recep İlker Kor, Furkay Ay Hakem üçlüsü yönetti.

BAL Ligi 2. Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatya İdmanyurdu?nu 4-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.