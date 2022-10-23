Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup 4. haftasında mücadele eden Malatya temsilcileri Arapgir spor ve Yeşilyurt Belediyespor haftayı galip bitirirken, diğer takım Malatya İdmanyurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor’a 1-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup 4. haftasında mücadele eden Malatya temsilcileri Arapgir spor ve Yeşilyurt Belediyespor haftayı galip bitirirken, diğer takım Malatya İdmanyurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor’a 1-0 mağlup oldu.

BAL 2. grup 4. haftasında Malatya takımlarından Arapgirspor kendi sahasında Şanlıurfa Siverek Belediyespor’u, Malatya Yeşilyurt Belediyespor da Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Malatya İdman Yurdu ise deplasmanda 12 Bingöl Spor’a 1-0 mağlup oldu.

Malatya’nın BAL Ligi takımlarından Akçadağspor ise ligden çekilmişti.