Giresun’un Çamoluk ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen Çamoluk Bal Festivali’ndeki bal yarışmasında dereceye giren ’üç hilalli’ bal, İzzet Mermer tarafından 130 bin TL’ye satın alındı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edildi. MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ile birlikte bu hediye balı Genel Başkanlarına teslim etti. Bahçeli’nin de bu jesti memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Giresun’un Çamoluk ilçesinde 21 Ağustos’ta düzenlenen 29. Çamoluk Bal Festivali’ndeki bal yarışmasında üç hilalli bal birinci olmuştu Açık artırmayla 130 bin liraya satılan üç hilalli bal MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ile Ankara’ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edildi.

Milletvekili Konal, "21 Ağustos Çamoluk Bal Festivalinde Genel Başkanımıza armağan etmek üzere aldığım Balımızı, Belediye Başkanlarımızla Genel Başkanımızı ziyaret ederek teslim ettik. Ziyadesiyle memnuniyetini dile getiren Genel Başkanımızın tüm Giresun’a sevgi saygı ve selamları var" ifadelerini kullandı.