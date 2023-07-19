Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hacılar Erciyesspor kalecisi Osman Kuş takımdan ayrıldığı açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor’da yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı. Geride kalan sezon Hacılar Erciyesspor forması ile başarılı bir sezon geçiren Osman Kuş, 2023-2024 sezonunda sarı lacivertli formayı giymeme kararı aldı.

Tecrübeli kaleci Osman Kuş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon formasını terlettiğim Hacılar Erciyesspor’dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Hiçbir zaman benden desteğini esirgemeyen büyük Hacılar Erciyesspor taraftarına ve camiasına sonsuz teşekkürler. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi.