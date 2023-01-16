Bölgesel Amatör lig 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor, ara transfer döneminde 7 futbolcuyla anlaştı.

Bölgesel Amatör lig 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor, ara transfer döneminde 7 futbolcuyla anlaştı.

BAL 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor, devre arasında takıma yeni takviyeler yaptı. Antrenör Tamer Avcı’nın raporu doğrultusunda Kulüp Başkanı Murat Küçüker ve yöneticilerin çalışmaları neticesinde 7 futbolcu mavi beyazlı ekiple anlaştı. Sol bek Murat Atalık, orta saha Tokyak Topuz, orta saha Onur Erdem, forvet Baran Berkay Karpuz, kaleci Tibet Aydoğdu, forvet Ahmet Kutluer ve kanat oyuncusu Yağız Suat Bolat mavi beyazlı formayı giyecek.

Kulüp Başkanı Murat Küçüker, devre arasında yeni katılan isimlerle güçlü ve genç bir ekip kurduklarını kaydederek, Didim’e ve Didim Belediyespor’a yakışır bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.