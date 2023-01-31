Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Bal Deresi’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ıslah çalışmasının tamamlanmaması vatandaşları zor durumda bıraktı. Şikayetler üzerine bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yapılan imalat hataları ve inşaatın uzaması Güzelçamlı’da yaşayan hemşehrilerimizin sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor” dedi.

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Bal Deresi’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ıslah çalışmasının tamamlanmaması vatandaşları zor durumda bıraktı. Şikayetler üzerine bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yapılan imalat hataları ve inşaatın uzaması Güzelçamlı’da yaşayan hemşehrilerimizin sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor” dedi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Bal Deresi’nde geçtiğimiz yıl ıslah çalışması başlattı. 15 milyon TL’lik bütçe ayrılan ıslah çalışmasında, taşkınların önlenmesi amacıyla derenin çevresine beton kanal yapıldı. Ancak ıslah çalışmalarının bitirilememesi vatandaşları çok zor durumda bıraktı. Beton duvarın imalatı sırasında kot farkının tam olarak hesaplanmadığını ifade eden vatandaşlar, sağanak yağmurda zemin katlardaki evleri su bastığını belirtti. Islah çalışmasının ayrıca çevredeki park ve yeşil alanlara da büyük zarar verdiğine dikkat çeken Güzelçamlı Mahallesi sakinleri, çıkarılan hafriyatın da aynı yere dökülmesi nedeniyle evlerinin önünün çamur deryasına döndüğünü söyledi.

Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı, “Çalışma sırasında çıkan hafriyatı dökecek yer bulamadıkları için şantiye alanına döktüler. Bu da vatandaşın evinin önün kapanmasına neden oldu. Güzelçamlı Mahalle Muhtarı olarak gereken yerlere müracaatlarımızı en kısa sürede yapacağız” diye konuştu.

Başkan Ömer Günel ıslah çalışmasını yerinde inceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Bal Deresi ıslah çalışmalarının yapıldığı alana giderek incelemelerde bulundu. Belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı’nın da katıldığı incelemede Başkan Ömer Günel, çevre sakinlerinin ıslah çalışmasıyla ilgili sorunlarını dinledi.

Bal Deresi’ndeki ıslah çalışmalarının tamamen DSİ sorumluluğunda olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Güzelçamlı Mahallesi’nde Devlet Su İşleri’nin yapmış olduğu çalışmayı yerinde inceledik. Ancak kavrayamadığımız bazı imalatlar var. Nitekim kanal, derenin hemen yanında bulunan yaşlı bakım evinin önünden sonra yükselmiş ve bölgeyle arasındaki bağı tamamıyla koparmış. Normal şartlarda kamuya açık olan yolun şu an kullanılabilir olması lazım. Aracın rahatlıkla diğer tarafa geçiyor olması gerekli. Ancak maalesef görebildiğimiz kadarıyla 2 bölgenin bağı birbirinden koparılmış. Biz Bal Deresi ıslah ediliyor diye çok sevinmiştik. Çünkü çok önemli bir imalattı. Ama çok kötü bir çalışmayla yeşil alanlarımız da darmadağın edilmiş. Burada yaşayan hemşehrilerimiz çok mağdur olduklarını söylüyorlar. Takdiri Güzelçamlılara bırakıyorum. Bal Deresi’nde kanal DSİ tarafından yapılmaktadır. Ne Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ne de Kuşadası Belediyesi’nin bir sorumluluğu vardır. Yapılan imalat hataları ve inşaatın uzaması Güzelçamlı’da yaşayan hemşehrilerimizin sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor. Darmadağın edilen çevrenin toparlanması da maalesef bize kaldı” diye konuştu.