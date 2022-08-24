Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) düzenleyeceği Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-3 başvuruları başladı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) düzenleyeceği Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-3 başvuruları başladı.

Düzce’ye ve ülkemize birçok üretici ve girişimci kazandıran DAGEM, 19-20 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği kursla, yine katılımcılara, arı ürünleri, arı yetiştiriciliği alanlarında önemli kazanımlar sağlayacak.

İki gün sürecek olan kursun ilk günü Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda yapılacak. Kursun birinci gününde; “Bal Arısı Zehrinde Arı Anatomisi ve Fizyolojisi”, “Bal Arısı Zehri İçeriği”, Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik Etkisi”, “Bal Arısı Zehrinin Kullanım Alanları”, “Doğru Bal Arısı Zehri Üretim Teknikleri”, “Bal Arısı Zehrinin Kalitesini Etkileyen Üretim Faktörleri”, “Üniversitelerin Bal Arısı Zehrinin Ticarileşmesindeki Rolü”, “Bal Arısı Zehrinin Ticari Durumu Söyleşi” konu başlıklarında bilgilendirme yapılacak.

Yığılca’da bulunan DAGEM binasında yapılacak iki gün eğitimlerinde ise; uygulamalara yer verilerek, yazılı sınav ve sertifika töreni düzenlenecek.

Düzce Üniversitesi resmi internet sitesinden Bal Arısı Zehri Üretim Kursu başvuru yapılabiliyor.