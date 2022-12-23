Siirtli bal üreticileri, zengin floraya sahip Pervari ilçesine bağlı Çemikari Yaylasında doğal bal üretiyor. Vatandaşları piyasada bulunan sahte ballara karşı uyaran bal üreticileri, bal alırken bilindik yerlerden almaları tavsiyesinde bulundu.

Siirtli bal üreticileri, zengin floraya sahip Pervari ilçesine bağlı Çemikari Yaylasında doğal bal üretiyor. Vatandaşları piyasada bulunan sahte ballara karşı uyaran bal üreticileri, bal alırken bilindik yerlerden almaları tavsiyesinde bulundu.

Organik bal üretimi için yılın büyük bölümünü arılarla ilgilenerek yaylada geçiren arıcıların yüzü bal üretimiyle gülüyor. Üreticiler, organik ve doğal balın birçok hastalığa iyi geldiğini, sahte balların ise birçok hastalığı beraberinde getirdiğini dile getirerek vatandaşları uyardı.

Piyasada satılan sahte ballara karşı vatandaşları uyaran bal üreticisi Cemal Tomris, bal alırken tanıdık ve bilindik yerlerden alınması gerektiğini ifade etti. Ürettikleri balı Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini ve Pervari balının birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Tomris, “Dededen babadan aldığımız bilgi, birikim ve tecrübeyle Pervari’nin yüksek rakımlarında bal üretimi yapmaktayız. Balımız kalite standartlarına uygun tamamen doğal karakovan sepet balı. Asırlardır şifa niyetine tüketilen bir bal, Osmanlı döneminden bu yana” dedi.

“Sahte bal bağışıklık sisteminizi bozar”

Tomris, “Özellikle vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum; piyasada çokça bulunan sahte ballar var. Bal alırken tanıdık ve bilindik yerlerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle sahte balların bağışıklık sistemi üzerinde korkunç bir etkisi oluyor, bağışıklık sisteminizi bozup farklı farklı hastalıklara yakalanabiliyorsunuz. Bal rastgele alınacak bir ürün değildir. Bizim balımız coğrafi işaret belgesi almış bir bal ve bu coğrafi işaret standartlarına uygun üretim yapmaktayız” diye konuştu.