Bölgesel Amatör Ligi (BAL) İzmir temsilcisi Alaçatıspor, İstanbul temsilcisi Bağcılarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Seferihisar İzzet Gül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisi, maçın ilk yarısında yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarısı tempolu geçen maçta 90’ıncı dakikada Alaçatısporlu Egecan Çevir’in attığı frikik golüyle maç 1-1 sona erdi. Maçtan sonra açıklama yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Ali Çalış, “Hedefimiz galibiyetti ama kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz. İlk yarıda iyi bir oyun geldi ama rakibin tek şutuyla mağlup düştük, tekrar ayağa kalkmak adına her şeyi yaparız” ifadelerini kullandı.