Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta oynanacak 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta 19. hafta maçları oynanacak. Hakem Kurulu; ligin 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin atamasını yaptı. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde;
Yahyalıspor-Şehit Kamil Belediyespor: Abdülkadir Oral
Kilis Belediyespor-Develigücü: Emrullah Tarhan
Bahçespor-Zengenspor: Mehmet Batuhan Bilgiç
İmamoğlu Belediye-İnce Gençlik: Yunus Çinikaya
Suvermez Kapadokya-Gaziantepgücü: Mehmet Selim Ergül
Samandağı Gençlerbirliği-Ceyhan 1967: Zülküf Ali Öncel
Araban Belediye-Reyhanlıspor: Abdullah Göktaş