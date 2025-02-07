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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta oynanacak 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta 19. hafta maçları oynanacak. Hakem Kurulu; ligin 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin atamasını yaptı. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde;

Yahyalıspor-Şehit Kamil Belediyespor: Abdülkadir Oral

Kilis Belediyespor-Develigücü: Emrullah Tarhan

Bahçespor-Zengenspor: Mehmet Batuhan Bilgiç

İmamoğlu Belediye-İnce Gençlik: Yunus Çinikaya

Suvermez Kapadokya-Gaziantepgücü: Mehmet Selim Ergül

Samandağı Gençlerbirliği-Ceyhan 1967: Zülküf Ali Öncel

Araban Belediye-Reyhanlıspor: Abdullah Göktaş

Kaynak: iha