Deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden biri olan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekibini (BAKUT) yemekte ağırlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ekip üyelerine tek tek teşekkür etti.

Deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden biri olan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekibini (BAKUT) yemekte ağırlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ekip üyelerine tek tek teşekkür etti.

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 8 gün boyunca koordineli olarak çalışmalarını yürüten BAKUT, Hatay bölgesinde çalışmalarını tamamlayıp Büyükçekmece’ye döndü.

“Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz”

14 vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak kurtarmayı başaran BAKUT’un çok kutsal bir görev üstlendiğini ve Büyükçekmece halkının gururu olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Son olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde olan ve 10 kentimizi etkileyen depremde de gördük ki arama kurtarma ekipleri doğal afetler sonrasında en kutsal görevi yapıyor. Binlerce insanımızı enkaz altından çıkartarak hayatlarını kurtarıyor. Bu anlamda sizlere ne kadar teşekkür etsek hakkınızı asla ödeyemeyiz. Büyükçekmece Belediyesi olarak BAKUT’un her anlamda daha da güçlendirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.