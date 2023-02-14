Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 kenti derinden etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Hatay’a ilk gün ulaşan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (BAKUT) 14 vatandaşı enkaz altından canlı olarak çıkardı. BAKUT ekibini Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Adem Yazır ve Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Başkan Danışmanı Reşit Oral ve daire müdürleri karşıladı.

Deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (BAKUT) 14 vatandaşı enkaz altından canlı olarak çıkardı.

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