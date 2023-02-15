Azerbaycan’daki Türk iş adamlarının oluşturduğu Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu tarafından Türkiye’ye 135 tır dolusu yardım gönderildi. Tırların 101’inde bulunan yardımlar bölgedeki depremzedelere dağıtıldı. Gıda ve içeceklerden oluşan 26 vagonluk yardım ise demir yoluyla yarın yola çıkacak.

Azerbaycan’daki Türk iş adamlarının oluşturduğu Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu tarafından Türkiye’ye 135 tır dolusu yardım gönderildi. Tırların 101’inde bulunan yardımlar bölgedeki depremzedelere dağıtıldı. Gıda ve içeceklerden oluşan 26 vagonluk yardım ise demir yoluyla yarın yola çıkacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yol açan depremlerin ardından Türkiye için Azerbaycan’da başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Azerbaycan’daki Türk iş insanlarının kurduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun Türkiye’deki depremzedelere destek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında insani yardımların bulunduğu toplam 135 tır Türkiye’ye gönderilirken, gıda ve içeceklerden oluşan 26 vagonluk yardım ise demir yoluyla yarın yola çıkacak.

“135 tır Türkiye’ye ulaştı”

Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu üyesi iş insanı Ramazan Karaşahin yardımların devam edeceğini belirterek, “Ama şu anda en fazla ihtiyaç olan kuru gıda. Biz buradan da tüm Azerbaycan’daki hemşerilerimize sesleniyoruz. Özellikle kuru gıdaya üstünlük versinler. Elbiseden çok kuru gıda ve sıcaklık veren sistemlere ihtiyaç var. Biz zaten bunları AFAD’a ulaştırarak hızlı bir şekilde bölgedeki yaralara derman olmaya çalışıyoruz. Biz Haydar Aliyev Spor Komplesindeki kampanyamıza devam ediyoruz. Bu kampanyanın süresi şu anda belli değil. Ama imkanlar çerçevesinde uzatabildiğimiz kadar uzatacağız bunu" ifadelerini kullandı.

"Bizden 135 tır gönderildi"

Karaşahin, "135 tır Haydar Aliyev Spor Kompleksinden, bizden çıktı şu anda. 135 tırın sevkiyatı tamamen gerçekleşti. Bölgeye ulaşan 101 tırımız tamamen bölgede dağıtıldı. AFAD’a dağıtıldı. AFAD’ın deposundan da sevkiyatı yapıldı. Sevkiyatlarımızın tamamında platformdaki ekibimiz içerisinden yetkili arkadaşlar o bölgeye sevk oluyorlar, o bölgede dağıtıma eşlik ediyorlar ve o insanlarla diyalog içerisindeler. Oradaki şu anki ağır vaziyeti günbegün bizimle paylaşıyorlar” dedi.

“Türk ve Azerbaycan milleti birbirinden ayrılamaz”

Yardım kampanyasına 6 bine yakın bebek bezi bağışında bulunan İlgar Memmedov ise, “Türkiye’deki kardeşlerimiz için yardım getirdik. Türkiye’nin, can kardeşlerimizin yanında olmak, onlara yardımımız dokunsun diye kampanyaya katıldık. Türk ve Azerbaycan milleti birbirinden ayrılamaz. Kederlendiğimden konuşamıyorum. Acılarına ortağız. Allah hepsinin yardımcısı olsun” diye konuştu.