Türkiye’de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla Azerbaycan halkı seferber oldu. Bir Azerbaycan vatandaşının, aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’ye yardım kapmayası için götürdüğü kare duygulandırdı.

Türkiye’de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla Azerbaycan halkı seferber oldu. Bir Azerbaycan vatandaşının, aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’ye yardım kapmayası için götürdüğü kare duygulandırdı.

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilerinin ortadan kaldırılması için Azerbaycan’da yardım kampanyaları devam ediyor.

Bakü sokaklarında çekilen bir fotoğraf ise Azerbaycan halkının Türkiye’nin yanında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Maddi durumu iyi olmayan bir vatandaş aracının üzerine yüklediği yorgan ve çeşitli malzemeleri yardım toplama noktasına taşırken kameralara yansıdı.

Azerbaycan halkı seferber oldu

Azerbaycan halkı Türkiye’de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla devlet, özel kurumlar, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları tarafından başlatılan yardım kampanyalarına canla başla katılıyor. Kampanya duyan vatandaşlar, battaniye, yorgan, ısıtıcılar, giysi, ayakkabı, erzak gibi deprem mağdurlarının ihtiyacını giderebilecek malzemeleri yardım toplama noktasına giderek teslim ediyor.

Teslim alınan malzemeler görevliler ve gönüllüler tarafından türüne göre kolilere yerleştirilerek Türkiye’ye yola çıkmaz üzere hazırlanıyor. Toplanan yardımlar daha sonra Türkiye’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklenerek Türkiye’ye gönderiliyor.