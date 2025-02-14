Bayburt’un en değerli kültürel miraslarından biri olan coğrafi işaret tescilli ürünü ehram, yeni tasarımlarla geleneği koruyarak çağın estetik anlayışına uygun ürünlere dönüştürülecek. Uygulanacak proje ile en az 20 yeni ürünün tasarlanması ve üretilmesi hedefleniyor.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "SOGEP Anadoludakiler" kapsamında destek almaya hak kazanan "Ehramdan Geleceğe Çağrı" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Yönetim Kurulu dönem başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan katıldı.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülecek proje kapsamında Yerel Dokumalar Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulacak ve ilk etapta 20 kursiyere bu merkez tarafından tasarlanmış olan ürünlerin üretilmesine ilişkin uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından en az 5 kadın istihdam edilecek.

Bayburt’un en değerli geleneksel dokumalarından biri olan ehram kumaşı, geleneğin çağımızla buluşmasına imkân tanıyacak bir şekilde yeniden dokunacak. Proje kapsamında, yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecek, ehramın otantik yapısı muhafaza edilerek şal, şapka, çanta gibi giyim ve aksesuar ürünler üretilecek.