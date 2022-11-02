Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi’ndeki Kurttepe, Bakraçlı ve AFAD konutlarının içme suyu sorununu çözmek için yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattı yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi’ndeki Kurttepe, Bakraçlı ve AFAD konutlarının içme suyu sorununu çözmek için yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattı yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü; il, ilçe ve kırsal mahallelerde içme suyu kullanımı ve içme suyu hattı çalışmalarının yanı sıra su deposu yapımını da aralıksız sürdürüyor. VASKİ Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, “2022 Yılı İçme Suyu Yatırım Programı” bünyesinde İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi’ndeki Kurttepe, Bakraçlı ve AFAD konutlarının içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Erek Dağı eteklerine 300 metreküplük yeni içme suyu deposu

Mahalledeki konutların içme suyu sorununu çözmek ve mahalle sakinlerine kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için Erek Dağı eteklerindeki hâkim noktaya 300 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu ve 8 bin 400 metrelik içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanırken, yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattıyla birlikte sorunun çözülmesi hedefleniyor.