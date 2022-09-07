Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen E.G.’nin yanındaki baklava paketine gizlenmiş halde 90 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

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