Şehit Jandarma Onbaşı Ramazan Altunbaş memleketi Baklan’da unutulmadı. Altunbaş’ın babası tarafından Kavaklar Mahallesinde yaptırılan ve restorasyonu gerçekleştirilen Sağlık Evi yeniden ilçe halkının hizmetine açılmıştı. Baklanlı şehidin adını yaşatan Sağlık Evi’nin bahçesine ilçe halkınca fidan dikimi yapıldı.

Şehit Jandarma Onbaşı Ramazan Altunbaş’ın ailesi tarafından Baklan ilçesi Kavaklar Mahallesinde yaptırılan Sağlık Evi bahçesine ilçe halkınca fidan dikimi yapıldı.

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