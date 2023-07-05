Denizli’de yapımı tamamlanan Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih eden erkek öğrenciler, beş yıldızlı otel konforunda yatılı eğitim görecek. Belediye tarafından burs desteği verilecek öğrenciler, bakanlık bünyesinde staj yapacak, bakanlık kadrosuna teknisyen veya tekniker olarak giriş yapabilecek.

Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler tarafından tercih edilebilecek. Eğitim öğretim yılında ilk kez açılacak Anadolu Meslek Programı türünde, yabancı dili İngilizce olan, tarım alanında, 50 erkek öğrenci kapasiteli, pansiyonlu Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine başvurular, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) tercih listesinde 75.578 kodu ile yapılacak. Okulu tercih eden erkek öğrenciler, beş yıldızlı otel konforunda yatılı eğitim görecek, okulu tercih eden öğrencilere belediye tarafından burs desteği de verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde mezun olan öğrenciler Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde teknisyen olarak görev alabilecekler. Okula tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

“Okulu tercih eden öğrencilerin maddi manevi yanındayız”

LGS sonuçlarının açıklandığını belirten Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, “Baklan, tarım memleketi 92 bin hektarlık bir ovanın üzerin de ve önemli topraklara sahip olan çalışkan insanların bulunduğu ilimizin, bütün ilçeleri güzel ama Baklan daha da güzel. Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binamızın 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açılması bakanlığımız tarafından onaylandı. Tarım sektörüne ivme kazandıracak olan, ileri teknolojide zirai üretim, tarım sanayi tesislerinin kurulumu ve zirai alet yapımında bilgi ve beceri ile donanımlı gençlerin yetişeceği okulumuz, aynı zamanda ilçemizin ekonomisine ve sosyal yaşamına da büyük katkılar sağlayacaktır. Binamız 2 bin 300 metre kare kapalı alana sahip zemin kısmın da sosyal ünitelerle beraber yemekhane kısmımız var. Üst kat hemen zemin bulunduğu kısımda da pansiyonlar, burasını biz yatılı olarak istedik. Çünkü tarımın saati mesaisi yok, burada tam gün kalacaklar. Yatılı olacak öğrencilerimiz o şekilde burası hazırlandı. Üst katımız da odalarımız yani sınıflarımız var. Bunun yanın da tabi ki idarecilerimizin bulunduğu kısımlar, diğer laboratuvar, etüt merkezleri gibi bir okul da olması gereken hangi üniteler varsa bizde o şekilde burayı dizayn ettik. LGS, sınav sonuçları açıklandı. Önümüzde ki günlerden itibaren de tercihlerini yapacaklar. Her bir öğrencimiz 10 okul tercih edecek. Ama biz istiyoruz ki bizim okulumuzu da tercih etsinler. Çünkü burada hem lise müfredatı Anadolu Lisesi olarak bunu alacaklar birde teknik olarak da tarımın birçok bölümünü okuyacaklar. Çocuklarımız hem burada eğitimini alacaklar. Mesleki yönden de çok iyi bir şekilde de hazırlanmış olacaklar. Bu süreç içerisin de çocuklarımızı destekleyeceğiz. Hem manevi olarak yetişmesini hem de maddi şekilde de destek olacağız” dedi.

Stajlarını Tarım Bakanlığı bünyesinde yapacaklar

Okuldan mezun olacak öğrencilerin Avrupa öğrenci değişişimi programında stajlarını Tarım Bakanlığı bünyesinde yapacaklarını anlatan Başkan Gülsever, “Üniversiteye her öğrencimizin gitmesini elbette isteriz. Çivril’imiz de yakınımız da. Orada da Ziraat Fakültesi bu sene eğitime başlayacak. Dekanımızla da sık beraber oluyoruz. Onlar da buraya ağırlık verecekler. Çünkü burası onların aynı zaman da temeli olmuş olacak. Çekirdekten yetişmiş olacaklar. Tarım Bakanlığımız da bu gençlerimizin mezun oldukların da teknisyen olarak tekniker olarak atamasını üstlenecek. Böyle bir protokol de var Onun okulumuz büyük bir avantaja sahip olacaklar. Biz öğrencilerimizin mutlaka 10 tercihten birisinin de Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kodunu girmelerini istiyoruz. 75.578 tercih koduna girdiği zaman karşısına okulun adı geliyor. Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik’i Anadolu Lisesi’ne kendilerini bekliyoruz. Onları biz bağrımıza basacağız. İlçemize gelecek öğrencilerimizin geleceğe çok iyi hazırlanması konusun da bizim hep önceliğimiz olacak” diye konuştu.