Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan Baklagil Yem Bitkileri Kursu tamamlandı.

Hayvancılığının gelişimi ve yem bitkileri üretiminin artırılması hedefi ile açılan kursta 20 kursiyer 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Hayvancılığının gelişimine ve yem bitkileri üretiminin artırılmasına katkı sağlayacak Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Çınar tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Suat Elli, TKDK Niğde İrtibat Ofisi Uzmanı Mustafa Özkan, Kurs Eğiticisi Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Çınar ve kursiyerler katıldı.