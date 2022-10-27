Orman, akarsu ve ekosistem olarak ana kaynak değeri bulunan Baklabostan Tabiat Parkı, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Doğa Turizmi etkinlikleri dahilinde Karabük Mahalle muhtarlarını ağırladı.

Orman, akarsu ve ekosistem olarak ana kaynak değeri bulunan Baklabostan Tabiat Parkı, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Doğa Turizmi etkinlikleri dahilinde Karabük Mahalle muhtarlarını ağırladı.

Karabük merkeze 17 kilometre uzaklıktaki bozulmamış tabiatıyla dikkatleri çeken ve Türkiye’nin 221. tabiat parkı olan ’Baklabostan Tabiat Parkı’, içinde barındırdığı köknar, karaçam, meşe, kayın gibi ağaç türleri ve 20 metrelik şelalesi ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, sonbahar ile birlikte de renk cümbüşüne büründü.

Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan bölge, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi. Doğa tutkunlarına da keyifli bir zaman yaşatan Karabük ormanları, eşsiz güzelliği ile insanları mest ediyor.

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Karabük’te doğa turizmi etkinlikleri dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık’ın ev sahipliğinde Karabük merkez mahalle muhtarları Baklabostan tabiat parkında sonbahar güzelliğini doyasıya yaşadı. Muhtarlar, seyir terası, gözetleme kulesi ve Baklabostan şelalesini gezerek renk cümbüşüne bürünen orman denizinden bol fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkardı.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, Karabük’ün tanıtımı noktasında doğa turizmi etkinliklerinin çok güzel olduğunu ve mahalle muhtarlarının büyük kısmının bölgeye ilk kez geldiğini söyledi.

Özen, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Onların daveti üzerine Baklabostan Tabiat Parkına geldik ve burası doğa turizminin tanıtımı noktasında güzel bir yer. Bizim içinde güzel bir etkinlik oldu. Başka Şube Müdürümüz ile yetkililere teşekkür ediyoruz. Bizlerde Mahalle Muhtarları Derneği ve mahalle muhtarları olarak geldik ve gezdik. Çok güzel. Karabük’ün güzelliğinin tanıtıldığı anlatıldığı çok güzel bir ortam. Bizlerde çok memnun kaldık” dedi.

Doğanın insana ayrı bir huzur verdiğini ve sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlarında farklı renklere büründüğünü kaydeden Özen, “Kızıllığından yeşiline çok güzel bir ortam var. Korumanın başkenti olan Safranbolu ile ormanlarının da korunması çok güzel bir şey. Buda Karabük’ün en güzel özelliği desek yeridir. Ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Gereksiz yere ateş yakmamamız gerekiyor ve bu alanları çok güzel korumamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.