Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan Dr. Levent Özkoçak, mahalle bakkallarının ayakta kalabilmeleri için dijitalleşmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Çeşitli promosyon ve pazarlama iletişimi çalışmalarıyla Türkiye’de bir ilke imza atabilirler” dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan Dr. Levent Özkoçak, mahalle bakkallarının ayakta kalabilmeleri için dijitalleşmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Çeşitli promosyon ve pazarlama iletişimi çalışmalarıyla Türkiye’de bir ilke imza atabilirler” dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde reklamcılık alanında çalışmalar yapan Dr. Levent Özkoçak, mahalle bakkallarının zincir marketlerle rekabet edebilmeleri için mutlaka dijitalleşmeleri gerektiğine dikkat çekti. Pandemi sonrası Türkiye’de tüketici alışkanlıklarının bir değişime uğradığını söyleyen Dr. Özkoçak, “Bakkalların elektronik ticarete uyum sağlaması ve ticaretlerini internet ortamına göre uyarlamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Küçük esnaf yok oluyor algısını kırabilirler”

Mahalle bakkallarının civar bölge sakinlerine yönelik çeşitli çevrimiçi uygulamalar geliştirmelerini tavsiye eden Dr. Özkoçak, konuyla alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakkallar öncelikle mahallenin telefon numaralarını bir sosyal medya uygulamasına ekleyerek ya da bir sohbet gurubu oluşturarak işe başlamalıdır. Bu sayede insanların ihtiyaçlarını, evlerinden çıkmadan da karşılayabilirler. Bugün sosyal medya üzerinden evlere yemek sipariş hizmeti veren birçok şirket, en hızlı olmak için ellerinden geleni yapıyor. Mahalle bakkalları da bu tür popüler hizmetleri tüketicilerle buluşturmalılar ki ayakta kalabilsinler. Çeşitli promosyon ve pazarlama iletişimi çalışmaları yapılmalı mesela bu sayede Türkiye’de bir ilke imza atabilirler ve toplumdaki küçük esnaf yok oluyor algısını da kırabilirler.”

“Zincirlerin evlere getiremediği ürünleri mahalleliye ulaştırabilirler”

Hiçbir bakkalın bir süper marketteki kadar ürün çeşitliliğine sahip olmadığını aktaran Özkoçak, “Bakkallar, zincirlerin evlere getiremediği ürünleri mahalleliye ulaştırabilirler. Bugün süper marketlerle rekabet etmek yerine tüketici davranışları analiz edilmeli ve asgari düzeydeki ihtiyaçları uygun bir şekilde fiyatlandırmalılar” diyerek tavsiyelerde bulundu.