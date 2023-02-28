Dün Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Mustafa Ayhan İnanır ve Furkan Bektaş, Zonguldak BAKKA Yatırım Ofisi olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Rektör Özölçer’e bilgi aktardı. Görüşmede yürütülebilecek ortak projeler hakkında da fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, yapılacak işbirlikleriyle Üniversitemizin fayda sağlayacak işlere imza atmasından mutluluk duyacağını aktardı.

Zonguldak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır ve Uzman Furkan Bektaş, ZBEÜ Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti.

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