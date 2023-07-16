Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu "Bakış Açını Değiştir: Bu Sadece Diskalkuli" isimli Erasmus Projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Erasmus+ KA220 SCH projesinin başlangıç toplantısı Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı’nın başkanlığında İspanya, Almanya, Litvanya ve Türkiye’den proje ortaklarının katılımlarıyla Mersin’de yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu toplantı ile ortakların tanışması, proje eylem planının gözden geçirilmesi, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, yaygınlaştırma eylem planlarının oluşturulması sağlandı.”

Projenin amacının, özel öğrenme güçlüğü türü olan Diskalkuli ile ilgili müfredat, etkinlik ve açık kaynak oluşturmak, Diskalkuli öğrenme güçlüğünü yaşayan öğrencilere yönelik farklı müfredat oluşturmak ve bu öğrencilere rehberlik etmek, öğretmenlere, akademisyenlere ve eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik Diskalkuli eğitim içerikleri hazırlamak, yapılan çalışmaların bölgesel, ulusal ve ulusötesi platformlarda yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek olarak açıklandı.

Projenin bir sonraki aşamasında Diskalkuli Müfredatı ve Ders Materyali oluşturma ve yaygınlaştırma çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantı sonunda Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, özel öğrenme güçlüğü alanında yürütülen bu projenin katılımcılarına sertifikalarını takdim etti.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu projenin ortakları ise şu şekilde: Çukurova Üniversitesi (Türkiye), AGİFODENT (İspanya), Paderborn Üniversitesi (Almanya), Panevezios Zemynos (Litvanya) ve Dalya Ajans (Türkiye).