Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bakırcılık, yörenin en eski el sanatı olma özelliğini korurken, ilçede 31 yıldır bakırcılık yapan Ümit Alper, süs eşyası olarak kullanılan bakırların son dönemde mutfaklarda yerini almaya başladığını söyledi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bakırcılık, yörenin en eski el sanatı olma özelliğini korurken, ilçede 31 yıldır bakırcılık yapan Ümit Alper, süs eşyası olarak kullanılan bakırların son dönemde mutfaklarda yerini almaya başladığını söyledi.

Muğla’ya 53 kilometre uzaklıktaki Kavaklıdere’de yörenin en eski el sanatları arasında yer alan bakırcılık mesleği yaşatılmaya devam ediyor. Bakırcılar, ata mesleklerini elektronik makine kullanmadan sürdürmeye devam ediyor. Bakır ürünlerin mutfaklarda yer aldığını belirten bakır ustası Ümit Alper, “Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelerimizin olmasından dolayı bakırcılık ayakta kalmaya çalışıyor. 50 yıl önce mutfak eşyası olarak üretilen bakır günümüzde artık dekorasyon turistlik tesislerde vitrinlerde hediyelik eşya olarak sergileniyor. Son 4 yıldır da mutfakta bakıra tekrar bir dönüş var. Bakırcılık ve kalaycılık birbirini tamamlayan iki meslek. Bizim meslekte bakıra şekil verilir daha sonra da kullanım için kalay gerekiyor. Büyükşehirlerde ve diğer yerlerde kalaycılar kalmadığı için biz müşterilerimizin gönderdiği bakırları kalaylıyoruz, dışını temizliyoruz ve kargoyla tekrar gönderiyoruz” dedi.

Bakır ustası Alper, kalaycılık ve bakırcılığın kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını, el emeği ile yapıldığı için ekipman ve sigorta yerine nakit destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.